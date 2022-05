Bei den Parlamentswahl in Nordirland hat die pro-irische Partei Sinn Fein einen historischen Erfolg erzielt. (Liam Mcburney/PA Wire/dpa)

Der Vorsitzende Donaldson sagte in Belfast, seine Partei werde erst dann Minister nominieren, wenn die britische Zentralregierung in London das Nordirland-Protokoll im Brexit-Abkommen außer Kraft setzt. Die Regeln sollen Kontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland und damit ein Wiederaufflammen des Religionskonflikts auf der Insel vermeiden. Stattdessen finden Kontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien statt. Die Unionisten sehen darin einen ersten Schritt für eine Loslösung vom Vereinigten Königreich.

Seit dem Karfreitagsabkommen 1998 müssen die stärksten Parteien beider Konfessionen in Nordirland eine Einheitsregierung bilden. Bei der Wahl am vergangenen Donnerstag wurde erstmals die Sinn Fein Partei stärkste Kraft, die eine Vereinigung mit Irland anstrebt. Gelingt keine Einigung, drohen in letzter Konsequenz Neuwahlen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.