Deutsche Rohstoffagentur

Auch aus alten Batterien können wichtige Rohstoffe recycelt werden. (picture alliance / NurPhoto / Michal Fludra)

Man sehe hier noch erhebliches Potenzial, sagte Bereichsleiter Al Barazi der "Automobilwoche". Bei Kupfer, Blei, Aluminium und Nickel etwa lägen die Recyclingquoten in Deutschland zwischen 40 und 60 Prozent. Zudem gebe es in Europa noch unerschlossene Vorkommen. Beispiele seien Gebiete mit Nickel in Finnland oder mit Lithium in Spanien, Portugal und Serbien. Allerdings sei die Frage, ob solche Projekte im weltweiten Vergleich wirtschaftlich betrieben werden könnten, hieß es von der Rohstoffagentur weiter. Zudem koste es Zeit und Geld, etablierte Prozessketten grundlegend zu verändern.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.