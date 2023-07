DasPlenum des EU-Parlaments in Brüssel (AFP / JOHN THYS)

Zudem habe es weitere Durchsuchungen an Orten gegeben, die direkt oder indirekt mit ihrer Familie in Verbindung stünden, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Dabei seien Dokumente und Technik beschlagnahmt worden. Über ihren Anwalt ließ Arena mitteilen, sie sei an keinen illegalen Vorgängen beteiligt gewesen. Arena war vom Vorsitz des Unterausschusses für Menschenrechte zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass sie eine von Katar bezahlte Dienstreise erst deutlich nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals offengelegt hatte.

In dem Ende vergangenen Jahres bekannt gewordenen Skandal geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Verdächtigt sind unter anderem die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Kaili, sowie weitere Abgeordnete.

