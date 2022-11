Ermittlungen gegen Oligarch Usmanow

Der Oligarch Alischer Usmanow (Alexander NEMENOV / AFP)

Ermittler durchsuchten in diesem Zusammenhang Standorte der Großbank UBS in Frankfurt am Main und München. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft betonte, dass sich die Ermittlungen gegen einen Kunden und nicht gegen die Bank selbst oder gegen Mitarbeiter des Geldhauses richteten. Die Durchsuchung diene der Sicherstellung von Beweismitteln. Zuvor waren bereits eine Villa am Tegernsee und eine bei Bremen festgesetzte Luxusyacht durchsucht worden.

Usmanow steht im Verdacht, in den Jahren 2017 bis 2022 mehrere Transaktionen veranlasst zu haben, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern. Es wird vermutet, dass die Gelder aus Straftaten stammen, insbesondere aus Steuerhinterziehungsdelikten. Das Volumen der möglichen Geldschiebereien soll sich im mehrstelligen Millionenbereich bewegen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.