Kremlkritiker Nawalny (Foto: Babuskinsky District Court/AP/dpa)

Das teilte der in Litauen lebende Nawalny-Vertraute Wolkow per Twitter mit. Es handele sich um die ehemaligen Chefs der Regionalorganisationen des oppositionellen Nawalny-Netzwerks in Irkutsk und Tomsk. Dieses wurde von den russischen Justiz als "extremistisch" eingestuft und verboten. Viele Mitstreiter des Kreml-Kritikers sind mittlerweile im Exil.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.