Die Staatsanwaltschaft ermittelt u.a. wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung. (Archivbild) (Rhein-Erft-Kreis)

Bei dem Unglück waren zahlreiche Häuser im Ortsteil Blessem nahe der Kiesgrube unterspült worden und eingestürzt. Es bestehe der Verdacht des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung und der Baugefährdung, teilte die Staatswanwaltschafta mit. Das Verfahren richte sich gegen den Eigentümer und Verpächter des Tagebaus in Erftstadt sowie mehrere Beschuldigte der Betreibergesellschaft und der Bezirksregierung Arnsberg. Insgesamt werden derzeit 20 Büros und Wohnungen in Nordrhein-Westfalen sowie ein Objekt in Thüringen durchsucht. An den Aktionen sind mehr als 140 Polizisten beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.