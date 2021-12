Michael Kretschmer (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Angestoßen hatte die Ermittlungen ein Bericht des ZDF-Magazins "Frontal21" in der vergangenen Woche. Darin ging es um eine Chatgruppe beim Messengerdienst Telegram, in der Gegner der Corona-Maßnahmen die Drohungen gegen Kretschmer ausgesprochen worden sein sollen. Ein Gruppenmitglied soll in einer Audionachricht behauptet haben, er habe sich bewaffnet und Munition parat.

Drohschreiben an Politiker, Behörden und Medien

Einem Bericht zufolge wurden Drohschreiben an mehrere Politiker, Behörden und Medien verschickt. Wie das ARD-Fernsehen berichtete, wird darin ein "blutiger Widerstand" gegen die geplante Impfpflicht angekündigt. Die Drohungen sollen ein Stück Fleisch und den Hinweis dazu beinhalten, dass dieses durchseucht sei, führte das Magazin Kontraste aus. Nach Untersuchungen durch die Polizei seien allerdings keine Gefahrenstoffe festgestellt worden. Die Urheber der Drohschreiben sind laut den Angaben noch unbekannt.

Reul: Null-Toleranz gegen gewaltbereite Coronapolitik-Gegner

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul plädierte für ein hartes Vorgehen gegen radikalisierte Gegner der Corona-Politik. Sobald sich bei Protesten Gewalt entwickle, müsse man eingreifen, sagte Reul im Deutschlandfunk. In Nordrhein-Westfalen habe man sich deshalb für ein "Null-Toleranz-Konzept" entschieden, auch wenn es hier derzeit nicht so viele Demonstrationen gebe wie etwa in Sachsen und Thüringen. Das Argument, die Polizei könne nichts tun, sei nicht akzeptabel, betonte der CDU-Politiker. Es werde aber im schwieriger im Vorfeld von Demomstrationen die Situation einzuschätzen. Die Veranstaltungen fänden zunehmend spontan und unangemeldet statt.

Besserer Schutz von Kommunalpolitikern gefordert

Der Städte- und Gemeindebund forderte einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker vor radikalisierten Gegnern der Corona-Maßnahmen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", man müsse aufpassen, dass diese in der teils aufgeheizten Situation nicht zunehmend aufgäben. Landsberg sprach von einer ganz neuen Dimension der Radikalisierung. Der Verfassungsschutz müsse diese Gruppen viel intensiver beobachten.

