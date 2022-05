Bundesbeauftragter

Mitarbeiter einer Behindertenwerkstatt der Diakonie Mitteldeutschland fertigen Aufsteller für Plakate. (picture alliance / dpa)

Es gebe weiterhin große Lücken und Probleme beim Gewaltschutz, sagte Dusel in Berlin anlässlich der Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen an Politik und Praxis. Er bemängelte, die seit Juni 2021 verpflichtenden Gewaltschutzkonzepte für Einrichtungsträger existierten bislang vielfach nur auf dem Papier. Zudem gebe es keine Sanktionsmöglichkeiten durch die Behörden. Hier müsse die Gesetzeslage verschärft werden. Das Deutsche Institut für Menschenrechte verwies auf gewaltfördernde Strukturen in Behinderteneinrichtungen. So gebe es dort oft nur wenig Selbstbestimmung, kaum Intimsphäre, große Abhängigkeitsverhältnisse und nur ein geringes Wissen der Betroffenen über die eigenen Rechte.

In Deutschland leben derzeit rund 200.000 erwachsene Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. Etwa 330.000 Menschen sind in Werkstätten beschäftigt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.