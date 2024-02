Bei einer großangelegten Razzia gegen Schleuser hat die Polizei mehrere Gebäude durchsucht. (Justin Brosch/dpa)

Wie ein Sprecher mitteilte, wurden Haftbefehle im zweistelligen Bereich vollstreckt. Den Angaben zufolge wird den Beschuldigten vorgeworfen, Boote zur Überquerung des Ärmelkanals nach Großbritannien beschafft zu haben. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete die Festnahmen als einen großen Erfolg im Kampf gegen die organisierte Schleuserkriminalität. Die Bundespolizei habe bereits in den vergangenen Monaten Schlauchboote und Motoren sichergestellt, die für Schleusungen über den Ärmelkanal vorgesehen gewesen seien. Man müsse den skrupellosen Kriminellen das Handwerk legen, erklärte die SPD-Politikerin.

An den Durchsuchungen waren allein in Nordrhein-Westfalen etwa 700 Einsatzkräfte beteiligt. Auch in Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein sowie in Frankreich und Belgien fanden Aktionen statt.

22.02.2024