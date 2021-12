Dutzende Migranten vor der Küste Libyens ertrunken. (Archivbild) (dpa/Laurin Schmid/SOS Mediterranee)

Das teilte die Internationale Organisation für Migration per Twitter mit. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst. Insgesamt seien in diesem Jahr bislang fast 1.500 Migranten auf dieser Route im zentralen Mittelmeer ertrunken. Zahlreiche Seenotrettungsorganisationen richteten erneut einen Appell an die Weltgemeinschaft. Das Sterben auf dem Mittelmeer und an Europas Grenzen müsse ein Ende haben, schrieb etwa Sea-Watch auf Twitter.

