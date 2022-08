Nach schweren Überschwemmungen im Bezirk Khushi in der Provinz Lugar südlich von Kabul sammeln Menschen ihre Habseligkeiten aus den beschädigten Häusern. (Shafiullah Zwak / AP / dpa / Shafiullah Zwak)

In der Provinz Logar sorgten nach Angaben des Gouverneurs starke Regenfälle für Sturzfluten. Tausende Häuser und landwirtschaftliche Nutzflächen seien zerstört worden, hieß es. Die betroffenen Bewohner wurden in sichere Gebiete gebracht. Der örtliche Wetterdienst erwartet in den kommenden Tagen erneut heftige Regenfälle und weitere Überschwemmungen in zahlreichen Provinzen.

Ein Sprecher der Taliban-Regierung bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Miliz vor gut einem Jahr hatte der Westen seine Hilfsprogramme für Afghanistan drastisch gekürzt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.