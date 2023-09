Taifun "Haikui" in Taiwan. (Chiang Ying-ying/AP/dpa)

Nach Behördenangaben fiel zudem in rund 226-tausend Haushalten der Strom aus. 8.000 Menschen wurden vor dem Sturm in Sicherheit gebracht. Viele von ihnen kamen in öffentlichen Einrichtungen unter. "Haikui" bringt heftigen Regen mit sich und zieht derzeit in Richtung Südchina.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.