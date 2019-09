Wohl kaum jemand hat unser Bild vom Hunsrück und den Menschen dort mehr geprägt als Filmregisseur Edgar Reitz. In seiner "Heimat"- Saga erzählt er von der kargen Landschaft, der Mühsal des Alltags und den politischen Verwerfungen im 20. Jahrhundert. In "Die andere Heimat" blickt Reitz dann zurück in die Zeit als sich Auswanderer in Scharen aus dem Hunsrück aufmachten, um ihr Glück in der "Neuen Welt" zu suchen. Dirigent Christoph Spering führte das Publikum beim Konzert in Simmern musikalisch in jene Epoche. Angefangen bei Beethovens Ouvertüre zum Ballett "Die Geschöpfe des Prometheus" über ausgewählte Lieder von Franz Schubert bis hin zu Antonín Dvořáks neunter Sinfonie "Aus der Neuen Welt" und Gustav Mahlers Rückert-Liedern. Musik, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung den meisten Hunsrückern ebenso fern gewesen sein dürfte wie die Urwälder Brasiliens, von denen Jakob Simon, die Hauptfigur aus "Die andere Heimat" sehnsüchtig träumt.

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre zu "Die Geschöpfe des Prometheus", op. 43

Gustav Mahler

Drei Rückert-Lieder

Franz Schubert

Ballett Nr. 9 aus "Rosamunde", D797

Ausgewählte Lieder

Antonín Dvořák

Sinfonie Nr. 9 e-Moll, op 95

Thomas E. Bauer, Bass

Das Neue Orchester

Ltg.: Christoph Spering

Aufnahme vom 3.10.2018 aus der Hunsrückhalle in Simmern