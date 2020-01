Die Menschen in Deutschland werden offenbar insgesamt immer reicher.

Nach Berechnungen der DZ Bank, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, dürfte das Geldvermögen der privaten Haushalte im abgelaufenen Jahr 2019 um rund 441 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 6,6 Billionen Euro gestiegen sein. Im Vergleich zu 2018 habe sich der Vermögensaufbau stark beschleunigt. Rund 1,8 Billionen Euro, also gut ein Viertel (27 Prozent) des privaten Geldvermögens der deutschen Haushalte, sind demnach "zwischengeparkt" - vorwiegend in Form von Sichteinlagen, die Sparer bei Bedarf schnell umschichten können.

Niedrigzinsen halten Bürger nicht vom Sparen ab

Der Großteil des Zuwachses ist laut DZ Bank durch die Sparbemühungen vieler Menschen zustandegekommen. "Trotz extrem niedriger Zinsen lassen sich die Bürger nicht entmutigen", heißt es in der DZ-Bank-Studie. Die Sparquote dürfte sich demnach mit rund 11 Prozent auf dem erhöhten Niveau von 2018 eingependelt haben. Von 100 Euro verfügbarem Einkommen werden also 11 Euro gespart. Aktionäre profitierten zudem von steigenden Kursen an der Börse. Während Privatanleger 2018 noch Kursverluste an den Aktienmärkten hinnehmen mussten, konnten sich Anleger 2019 über kräftige Kurssteigerungen freuen.



Die Studie der DZ Bank berücksichtigt bei der Berechnung des Geldvermögens Einlagen und Bargeld, Renten- und Geldmarktpapiere, Aktien, Fonds, Versicherungen sowie Ansprüche aus Pensionsversicherungen und sonstigen Beteiligungen.