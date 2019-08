Fahrer von Elektroautos können ihren Wagen an immer mehr öffentlich zugänglichen Stationen aufladen.

Ende Juli gab es deutschlandweit mehr als 20.500 Ladepunkte und damit knapp 52 Prozent mehr als vor einem Jahr. Drei Viertel davon werden nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) durch die Energiewirtschaft betrieben. "Wir brauchen trotz dieses Anstiegs auch einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur im privaten Bereich und an Arbeitsplätzen. Denn hier dürften in Zukunft die meisten E-Autos geladen werden", sagte der Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kapferer.



Dabei sei auch die Bundesregierung gefordert. Bisher kann in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ein Eigentümer nur dann eine Ladesäule aufstellen, wenn alle anderen einwilligen. Zudem kann in einer Mietimmobilie der Vermieter den Bau einer Ladesäule verweigern.



Ein dichtes Netz von Ladestationen gilt als Voraussetzung dafür, dass mehr Elektroautos benutzt und gekauft werden. Eine Regierungskommission hatte als Ziel die Zahl zehn Millionen Elektro-Pkw bis 2030 formuliert, um die gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen.