In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) aktuell mehr als 16.100 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte für Elektroautos.

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf Zahlen des Verbands. Erfasst werden demnach Ladesäulen zum Beispiel von Energieunternehmen, Parkhausbetreibern, Supermärkten und Hotels. Den Angaben zufolge kommen damit bei derzeit etwa 160.000 gemeldeten Elektro- und Hybridautos rund zehn Fahrzeuge auf einen Ladepunkt. Diese Quote entspricht der Empfehlung der Europäischen Kommission.



Vor diesem Hintergrund sieht BDEW-Chef Kapferer beim Ausbau der Elektromobilität vor allem die Fahrzeughersteller in der Pflicht. Er sagte der Zeitung, nach wie vor fehle es an Elektroautos, die in Preis und Leistung mit herkömmlichen Fahrzeugen konkurrieren könnten. Das Netz der Ladestationen wird laut Kapferer stetig erweitert, obwohl sich der Betrieb der Säulen bisher kaum rentiere.



Bisher gilt eine unzureichende Lade-Infrastruktur als Haupthindernis beim Ausbau der Elektromobilität. Hinzu kommen der hohe Preis der E-Fahrzeuge sowie die häufig noch geringe Reichweite.