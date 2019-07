Elektroautos könnten für die Feuerwehr eine neue Herausforderung darstellen.

Probleme machen laut Feuerwehr-Verband in Sachsen-Anhalt vor allem die verbauten Lithium-Batterien. Wenn so ein Akku brenne, sei er schwer zu löschen - "eigentlich gar nicht", betonte Verbandschef Kai-Uwe Lohse. Einzige Abhilfe sei, den Akku herunterzukühlen, bis die chemische Reaktion stoppe.



Auf solche Fälle müsse sich die Feuerwehr vorbereiten, da die klassische Brandbekämpfung mit Wasser oder CO2 nicht mehr funktioniere. Um Brände von E-Autos besser bekämpfen zu können, hält Lohse eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Herstellern für wichtig. Die Einsatzkräfte müssten wissen, wo Kabel verlegt seien und schweres Gerät besser nicht angesetzt werden sollte.



Im Burgenlandkreis war im vergangenen Herbst ein Elektro-Lieferwagen der Post in Flammen aufgegangen, das Unternehmen zog daraufhin 460 Fahrzeuge vom gleichen Typ aus dem Verkehr. Brandursache waren fehlerhafte Verschweißungen im Bereich der Batterien gewesen.