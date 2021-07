Die Verdopplung der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge vor einem Jahr hat zu einem deutlichen Schub auf dem Automarkt gesorgt.

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes wurden innerhalb von zwölf Monaten weit über eine halbe Million Fahrzeuge mit rein elektrischem oder Plugin-Hybridmotor neu zugelassen. Das sind mehr als in sämtlichen Vorjahren zusammen. Die staatlichen Zuschüsse summierten sich in diesem Zeitraum auf gut 1,9 Milliarden Euro. Die höhere Kaufprämie für Elektroautos soll bis Ende 2025 verlängert werden. Eine Entscheidung darüber falle voraussichtlich schon im Juli, spätestens im August, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

