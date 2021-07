Die deutlich höhere Kaufprämie für Elektroautos soll schon bald bis Ende 2025 verlängert werden.

Geplant sei dies für Juli, spätestens August, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Um mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen, war vor einem Jahr die bestehende Kaufprämie erhöht worden. Seitdem steigen die Neuzulassungen von E-Autos deutlich. Der Bund hatte seinen Anteil am Bonus verdoppelt. Auch die Hersteller beteiligen sich an der Prämie. Die Fahrzeuge spielen eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung, um Klimaziele im Verkehr zu erreichen.



Laut Ministerium können für Elektrofahrzeuge, die weniger als 40.000 Euro Nettolistenpreis kosten, bis zu 9.000 Euro als Fördersumme beantragt werden. Für Hybrid-Autos sind es 6.750 Euro. Für Elektrofahrzeuge über einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro sind es bis zu 7.500 Euro Förderung bei reinen Elektrofahrzeugen und bis zu 5.625 Euro bei Hybrid-Autos.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.