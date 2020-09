Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hält einen schnellen Erfolg des Elektroautos in Deutschland für unwahrscheinlich.

Trotz der ganzen Transformation werde es auch 2030 noch einen hohen Anteil an Verbrennern und Hybridfahrzeugen geben, sagte Kretschmann der "Wirtschaftswoche". Zugleich verwies der Grünen-Politiker darauf, dass das Fortführen dieser Produktionslinien auch das Überleben der Zulieferindustrie sichere. Kretschmann sieht auch strategische Gründe, an Verbrennungsmotoren und Hybridfahrzeugen festzuhalten. So lange man bei den Batterien noch von Asien abhänge, sei es industriepolitisch gesehen nicht ratsam, nur auf einem Bein zu stehen. Skeptisch sieht der baden-württembergische Regierungschef die Entwicklung des autonomen Fahrens. Dafür fehle noch die notwendige Infrastruktur.

