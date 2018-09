Die Bundesregierung verfehlt ihr Ziel, dass bis zum Jahr 2020 eine Million elektrisch betriebene Autos auf den Straßen fahren.

Die Nationale Plattform Elektromobilität, NPE, schreibt in ihren neuesten Bericht, angesichts der derzeitigen Marktdynamik werde man diese Zielmarke erst zwei Jahre später erreichen. Die Gründe sind vielfältig. So sind die Fahrzeuge vergleichsweise teuer, es gab bislang nur wenige Modelle zu kaufen und zugleich fehlen Ladestationen. Die NPE, die Empfehlungen für die Bundesregierung ausspricht, sieht dennoch die Weichen für einen erfolgreichen Einstieg in den Massenmarkt der Elektromobilität gestellt. Anfang dieses Jahres fuhren auf deutschen Straßen rund 335.000 reine Elektroautos und Hybridfahrzeuge.