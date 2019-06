Die EU-Kommission hat Deutschland für die Online-Kommunikation seiner Behörden mit der Öffentlichkeit kritisiert.

Diese zu verbessern, sei die größte digitale Herausforderung der Bundesrepublik, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Nur 43 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland würden digitale Kommunikationsformen der Behörden nutzen. Im EU-Schnitt seien es 64 Prozent. Damit nimmt Deutschland bei diesem Punkt Platz 26 der 28 EU-Staaten ein. Beklagt wird außerdem, dass Deutschland beim Breitband-Ausbau zwar Fortschritte mache, andere Staaten sich jedoch schneller entwickelten.



Der Bericht untersucht den digitalen Fortschritt von Wirtschaft und Gesellschaft in der EU. Insgesamt liegt Deutschland demnach leicht über dem EU-Schnitt auf Platz zwölf.