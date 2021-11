E-Autos an einer Ladesäule: Großbritannien will bei Neubauten eine Ladestation vorschreiben. (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Wie die Regierung ankündigte, sollen dadurch jährlich bis zu 145.000 Vorrichtungen dazukommen. Vorausgesetzt der Zustimmung im Parlament könnte die Bestimmung 2022 in Kraft treten, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor hatte Premierminister Johnson bereits einen Ausstieg aus dem Verbrennermotor bis 2030 angeordnet. Der Regierungschef will Großbritannien zum Vorreiter einer umweltfreundlichen Industrie machen.

Bisher habe die Regierung bereits mehr als 250.000 Ladestationen an Häusern und Arbeitsstätten subventioniert, erklärte Johnson. Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur gilt für den Ausbau der E-Mobilität als unabdingbar.

