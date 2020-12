Die Bundesregierung will sich verstärkt für den Bau von öffentlichen Lade-Säulen für Elektro-Fahrzeuge einsetzen.

Inzwischen seien fast 500.000 E-Autos zugelassen, sagte Verkehrsminister Scheuer nach einem Spitzengespräch mit Vertretern von Autoindustrie und der Energiewirtschaft sowie der kommunalen Unternehmen. Dazu fehle momentan noch die Infrastruktur. Wirtschaftsminister Altmaier wies darauf hin, dass das Bezahlen an öffentlichen Ladestationen einheitlich und möglichst einfach sein müsse. Nicht alle Autofahrer seien Internet-Nerds, so Altmaier. Auch für Ältere müsse das Stromtanken unbürokratisch und grenzüberschreitend möglich sein.



Konkrete Beschlüsse wurden bei dem heutigen Spitzentreffen nicht vereinbart.

Aktuell gibt es nach Angaben der Auto-Branche gut 30.000 öfffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.