Käufer von Elektroautos bekommen ab heute deutlich mehr Geld vom Staat.

Die neue Kaufprämie gilt für alle Fahrzeuge, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden - und zwar sowohl für rein elektrische Fahrzeuge als auch für Plug-in-Hybride. So steigt etwa die Förderung bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro auf 6.000 Euro bei Elektroautos und 4.500 Euro bei Hybrid-Fahrzeugen.



Die Bundesregierung hatte die höheren Summen bereits im vergangenen September in ihrem Klimaschutzprogramm beschlossen; das anschließende Verfahren unter Beteiligung der EU-Kommission zog sich aber hin. Die Industrie beteiligt sich zur Hälfte an dem sogenannten Umweltbonus.