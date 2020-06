München verfügt von allen deutschen Großstädten über die meisten öffentlichen Stromtankstellen für Elektroautos.

Wie der Branchenverband BDEW mitteilte, gibt es in der bayerischen Landeshauptstadt derzeit 1.185 solcher Ladepunkte. Das sei ein Zuwachs innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent. Mehr als 1.000 öffentliche Stromtankstellen gibt es demnach auch in Hamburg und Berlin.



Auch im Vergleich der Bundesländer liegt Bayern mit mehr als 6.350 Ladepunkten vorn, es folgen Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Zahlen werden allerdings nicht in Relation zur jeweiligen Einwohnerzahl gesetzt.



Deutschlandweit können Fahrer von E-Autos derzeit an rund 27.700 öffentlich zugänglichen Punkten Strom aufnehmen. Das seien über 10.000 solcher Stellen mehr als im Mai vergangenen Jahres, erklärte der Verband.



Ein dichtes Ladenetz gilt als eine zentrale Bedingung für einen Durchbruch von E-Autos auf dem Massenmarkt. Die große Koalition will deshalb mit dem Konjunkturpaket auch den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur vorantreiben.