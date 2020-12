Zur Förderung der Elektro-Mobilität auf deutschen Straßen will Bundesfinanzminister Scholz den Bau von Ladestationen an Tankstellen notfalls vorschreiben.

Der SPD-Politiker sagte in einer Videobotschaft an den Deutschen Nachhaltigkeitstag, E-Mobilität müsse attraktiver werden. Dies könne nur gelingen, wenn es dafür eine ausreichende Infrastruktur gebe. Ziel der Bundesregierung sei es, bis zum Jahr 2030 eine Million Ladepunkte zu errichten. Aktuell gibt es nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft gut 33.000 öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge - die meisten in Berlin, München und Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.