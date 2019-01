Die Autokonzerne Volkswagen und Ford wollen die Zukunft der Elektromobilität gemeinsam angehen.

Der größte europäische Autobauer und die Nummer zwei in den USA gaben während der Automesse in Detroit eine globale Allianz bekannt. Zunächst sollen Transporter und Pick-ups gemeinsam entwickelt werden. Später soll die Kooperation auf selbstfahrende Autos, Mobilitätsdienste und Elektroautos ausgeweitet werden. Dazu wurden bereits Absichtserklärungen unterzeichnet.



Experten sehen die Zusammenarbeit wegen geringer Gewinnspannen und hoher Investitionskosten als richtungsweisend für die Branche an.