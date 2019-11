Bis 2022 sollen in Deutschland 50.000 neue Ladestationen für E-Autos entstehen.

Das sagte Niedersachsens Ministerpräsident Weil am Abend nach dem so genannten "Autogipfel" in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hatte dazu Vertreter von Politik, Industrie, Gewerkschaften und Wissenschaft eingeladen. Auf dem Treffen ging es darum, mehr Elektro-Autos auf die deutschen Straßen zu bringen.



Regierung und Industrie einigten sich dabei auch auf höhere Kaufprämien für E-Autos. Beide Seiten sollen demnach wie bisher jeweils zur Hälfte die Kosten übernehmen. Die Kaufprämie werde dabei bis Ende 2025 verlängert. Eigentlich würde sie nächstes Jahr auslaufen.