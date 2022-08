E.ON und Uniper wollen grünen Ammoniak aus Kanada beziehen. (IMAGO/Jochen Tack)

Sie hätten hierzu mit dem Projektentwickler Everwind Absichtserklärungen unterzeichnet, teilten die beiden Unternehmen am Rande deutsch-kanadischer Regierungsgespräche mit. Der Wasserstoff soll in der Chemikalie Ammoniak gebunden werden. Es ist geplant, hiervon rund 500.000 Tonnen pro Jahr abzunehmen. Der so genannte grüne Ammoniak soll ab 2025 in einer Anlage in der Atlantikprovinz Nova Scotia produziert werden. Es wäre die erste ihrer Art an der Ostküste Kanadas.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.