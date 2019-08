Ist E-Sport nun Sport oder nicht? Darüber wird weiter gestritten.

Spieleforscher der Berliner Hochschule für Kommunikation und Design kritisierten das Rechtsgutachten des Deutschen Olympischen Sportbunds, das die Anerkennung als Sport ablehnt. Die Argumente seien obsolet und inhaltlich nicht haltbar, erklärte der Sprecher des Instituts für Ludologie an der Hochschule, Schöber. Der DOSB lehne E-Sport ab, versuche dies nun aber anhand kruder Verengungen auf bestimmte Definitionsmerkmale hinsichtlich des Sportbegriffs auf rechtliche Beine zu stellen.



In dem Rechtsgutachten heißt es, der Begriff Sport sei durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne den Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert. Jegliches Spiel an der Konsole falle nicht unter diesen und sei kein Sport im Sinne des geltenden Rechts.



Der Präsident des eSport-Bunds Deutschland (ESBD), Jagnow, hatte gestern gesagt, viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definierten sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang. E-Sport unterschiedlich zu behandeln, sei vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht tragbar.