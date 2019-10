Angesichts der Todesfälle in den USA infolge des Konsums von E-Zigaretten hat die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Ludwig, eine größere Wachsamkeit gefordert.

Die Situation in den USA mache deutlich, dass ein schnelles Handeln der Behörden gefragt sei, sagte die CSU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin "Focus Online". Immer noch herrsche große Unsicherheit über die genauen Inhaltsstoffe, vor allem bei nikotin-freien E-Zigaretten. Was dies langfristig für die Gesundheit bedeute, müsse angesichts der Ereignisse in den USA geklärt werden.