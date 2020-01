Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre bisher schärfste Warnung vor E-Zigaretten ausgesprochen. In dem Bericht wird von einem erhöhten Risiko von Herz- und Lungenkrankheiten und von einer Schädigung von Föten gesprochen.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt in einem Bericht vor den Folgen für Raucher und Passivraucher von E-Zigaretten und verschärft damit ihre bisherigen Warnungen. Demnach stellt der Dampf der Zigaretten ein erhebliches Risiko für schwangere Frauen dar, da er den wachsenden Fötus schädigen können. Zwar könnten die langfristigen Folgen noch nicht abgeschätzt werden, es bestehe aber kein Zweifel, dass E-Zigaretten gesundheitsschädlich und nicht sicher seien, so die WHO. Sie erhöhten das Risiko von Herz- und Lungenkrankheiten und seien besonders riskant für Jugendliche. Nikotin mache in hohem Maße süchtig. Da sich das Gehirn junger Menschen noch bis ins 20. Lebensjahr entwickele, könnten E-Zigaretten lang anhaltende, schädliche Auswirkungen haben.



Nach Angaben der WHO gibt es zudem keine ausreichenden Beweise für die Behauptung, dass E-Zigaretten dabei helfen, mit dem Rauchen aufhören. Es gibt demnach auch kaum Anzeichen dafür, dass E-Zigaretten Jugendliche vor noch schädlicheren Produkten bewahren: Jugendliche, die E-Zigaretten rauchen, werden demnach mit höherer Wahrscheinlichkeit auch zu konventionellen Zigaretten greifen.

Angeblich nikotinfreie Geräte enthalten Nikton

Bei einigen Geräten, die behaupteten, nikotinfrei zu sein, sei zudem festgestellt worden, dass sie Nikotin enthalten, betont die Weltgesundheitsorganisation. Die WHO rät Regierungen, E-Zigaretten ähnlich wie Zigaretten zu besteuern und ihre Werbung und ihren Gebrauch zu regulieren, zumal die unterschiedlichen Geschmackrichtungen wie Kaugummi und Zuckerwatte insbesondere junge Menschen zum Konsum verlocken sollen. Außerdem sollte das Rauchen von E-Zigaretten in öffentlichen Räumen und an Arbeitsplätzen angesichts der Gesundheitsrisiken für Nichtraucher verboten werden.



E-Zigaretten, bei denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird, haben in den vergangenen Jahren weltweit enorm an Beliebtheit gewonnen. Während sie zunächst als weniger gesundheitsschädliche Alternative zu herkömmlichen Zigaretten galten, wachsen inzwischen die Bedenken. In den USA wurden in den vergangenen Monaten mehr als 50 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten registriert.

Erhöhtes Risiko für Lungenkrankheiten

Eine Langzeitstudie aus den USA kam erst kürzlich zum dem Ergebnis, dass Raucher von E-Zigaretten ein erhöhtes Risiko haben, Lungenkrankheiten zu bekommen. Die Forschenden haben die Daten von 32.000 Erwachsenen in den USA zwischen 2013 und 2016 ausgewertet. Sie fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Lungenkrankheit zu bekommen, bei E-Zigaretten-Rauchern um ein Drittel zunimmt. Bisherige Studien untersuchten zwar die Auswirkung von E-Zigaretten auf Lungenkrankheiten, die Studie der Universität San Francicco ist aber die erste Studie, die zeigt: Es gibt langfristige Auswirkungen. Die Studie kommt außerdem zu dem Ergebnis: Wer E-Zigaretten zusätzlich zu normalen Zigaretten raucht, verdreifacht sein Risiko für chronische Lungenerkrankungen.