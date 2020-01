Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Warnungen vor E-Zigaretten verschärft.

In einem Bericht der WHO heißt es, der Dampf der Zigaretten stelle ein erhebliches Risiko für schwangere Frauen dar, da er den wachsenden Fötus schädigen könne. Zudem erhöhten E-Zigaretten das Risiko von Herz- und Lungenkrankheiten und seien besonders riskant für Jugendliche. Da sich das Gehirn junger Menschen noch bis ins 20. Lebensjahr entwickele, könnten E-Zigaretten lang anhaltende schädliche Auswirkungen haben, schreibt die WHO weiter. Nach ihren Angaben gibt es zudem keine ausreichenden Beweise für die Behauptung, dass E-Zigaretten dabei helfen, mit dem Rauchen aufhören.



Die Organisation rät Regierungen, E-Zigaretten ähnlich wie herkömmliche Zigaretten zu besteuern und ihre Werbung und ihren Gebrauch zu regulieren. Außerdem sollte das elektrische Rauchen ebnfalls in öffentlichen Räumen und an Arbeitsplätzen verboten werden.