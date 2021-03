In der ganzen Welt sollen heute wieder für eine Stunde alle Lichter ausgeschaltet werden.

Ziel der so genannten "Earth Hour" ist es, ein Zeichen für mehr Klima- und Umweltschutz zu setzen. Die Aktion soll jeweils um 20 Uhr 30 Ortszeit stattfinden. Rund um die Welt beteiligen sich immer mehr Städte mit ihren berühmten Bauwerken an der Aktion. So soll heute am Brandenburger Tor die Beleuchtung ausgeschaltet werden, ebenso am Kölner Dom, am Pariser Eifelturm und an der Oper im australischen Sydney. Nach Angaben der Umweltstiftung WWF, die die Aktion 2007 in Australien ins Leben gerufen hat, wollen sich alleine in Deutschland fast 600 Städte und Gemeinden beteiligen.



Der WWF verbindet die "Earth Hour" in Deutschland auch mit einer politischen Botschaft. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl wolle man deutlich machen, dass am "Klimaschutz keine Partei vorbeikomme".

