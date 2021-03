In vielen Teilen der Welt werden heute wieder als Zeichen für den Klima- und Umweltschutz für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet.

In Neuseeland waren im Rahmen der sogenannten "Earth Hour" unter anderem der Aussichts- und Fernmeldeturm in Auckland und das Parlament in der Hauptstadt Wellington im Dunkeln. Auch zahlreiche weitere berühmte Bauwerke in Staaten des Asien-Pazifik-Raums sind Teil der Aktion, die jeweils um 20 Uhr 30 Ortszeit stattfindet.



In Deutschland soll heute Abend am Brandenburger Tor die Beleuchtung ausgeschaltet werden, ebenso am Kölner Dom. Nach Angaben der Umweltstiftung WWF, die die Aktion 2007 in Australien ins Leben rief, wollen sich alleine in Deutschland fast 600 Städte und Gemeinden beteiligen. Der WWF forderte alle privaten Teilnehmer auf, die Aktion mit Fotos oder Videos in Online-Netzwerken zu dokumentieren.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.