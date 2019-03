Zur so genannten Earth Hour ist weltweit in Städten die Beleuchtung von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten abgeschaltet worden.

In Sydney in Australien erlosch das Licht am Opernhaus, in Hongkong am Victoria Harbour. In Paris wurde der Eiffelturm dunkel, in Berlin das Brandenburger Tor. Die Earth Hour ist ein Aufruf zu globalen Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die Aktion findet zum 13. Mal statt. Organisiert wird sie von der Umweltschutzorganisation WWF.