An der weltweiten Aktion "Earth Hour 2020" haben sich gestern Abend mehr als 360 Städte in Deutschland beteiligt.

Unter anderem wurde die Beleuchtung am Brandenburger Tor und am Kölner Dom ausgestellt. Auch in Privathaushalten löschten viele Menschen um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht. Begonnen hatte die Aktion am Nachmittag auf der Insel Samoa, dann zog sie über Australien und Asien bis nach Europa. Von da aus ging es weiter in den Westen. Auch das Chrysler Building in New York und die Christusstatue in Rio de Janeiro sollen vorübergehend im Dunkeln liegen. Mit der Earth Hour, die die Umweltschutzorganisation WWF vor Jahren ins Leben gerufen hat, soll ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt werden.