Bei der diesjährigen so genannten "Earth Hour" für mehr Klimaschutz hat es am Abend in Deutschland eine Rekordbeteiligung gegeben.

Für eine Stunde seien um 20 Uhr 30 nicht nur am Brandenburger Tor, am Schloss Neuschwanstein und an der Dresdner Frauenkirche die Lichter ausgegangen, erklärte der WWF. Auch 575 Städte und Gemeinden sowie 448 Unternehmen hätten sich beteiligt. Es war die 15. Aktion dieser Art weltweit.

