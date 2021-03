An der diesjährigen "Earth Hour" für mehr Klimaschutz haben sich in Deutschland gestern Abend zahlreiche Städte und Gemeinden beteiligt.

Für eine Stunde gingen um 20 Uhr 30 am Brandenburger Tor, am Schloss Neuschwanstein und an der Dresdner Frauenkirche die Lichter aus. Auch 575 Kommunen sowie 448 Unternehmen beteiligten sich. Es war die 15. Aktion dieser Art weltweit.



Mit der "Earth Hour" will die Umweltstiftung World Wide Fund For Nature - WWF - ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Die Dunkelheit soll auf die Verschwendung von Ressourcen hinweisen und die Menschen zum Umdenken veranlassen.

