Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hat angekündigt, in der nächsten Woche das Flugverbot für die Boeing 737 MAX aufzuheben.

Das weltweite Flugverbot für Maschinen dieses Typs galt seit März 2019, Grund waren zwei Abstürze in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten. In den USA wurde es bereits im November aufgehoben, auch in Brasilien darf die Boeing 737 MAX wieder starten. Kanada folgt noch in dieser Woche.



Um grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs zu bekommen, hatte Boeing eine Reihe technischer Veränderungen vorgenommen. Unter anderem wurde die Software des Stabilisierungssystems überarbeitet. Außerdem musste jede Fluggesellschaft ihr Trainingsprogramm für Piloten der 737 MAX verbessern.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.