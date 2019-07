Nach dem ersten Ebola-Fall in der kongolesischen Millionenstadt Goma erwägt die Weltgesundheitsorganisation, einen internationalen Notstand auszurufen.

Dazu berät der zuständige Fachausschuss der WHO heute zum vierten Mal in Genf. Bislang sah das Gremium den Schritt nicht als nötig an. Sollte ein Notstand ausgerufen werden, werden verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche ergriffen. Dies sind unter anderem mehr Grenzkontrollen und das Einrichten von zusätzlichen Behandlungszentren.



Rund 2.500 Menschen haben sich im Kongo seit Beginn des jüngsten Ebola-Ausbruchs vor etwa einem Jahr mit dem Virus infiziert. Mehr als 1.600 sind daran gestorben - darunter auch der in Goma infizierte Patient.