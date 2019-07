Nach einem ersten Ebola-Fall in der kongolesischen Großstadt Goma hat sich die Weltgesundheitsorganisation besorgt geäußert.

Dies sei ein Alarmsignal, sagte der zuständige WHO-Direktor Ryan in Genf. Die Behörden in der Demokratischen Republik Kongo erhöhten die Vorsichtsmaßnahmen, riefen die Bevölkerung aber gleichzeitig zur Ruhe auf. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde in Goma ein Mann positiv auf das Ebola-Virus getestet. Er war mit einem Bus in die Stadt gereist. Die anderen Insassen wurden demnach identifiziert und werden nun gegen Ebola geimpft. Das Virus war im August vergangenen Jahres im Osten des Landes ausgebrochen. Seither sind rund 1.500 Menschen an den Folgen gestorben.