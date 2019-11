Die EU-Kommission hat erstmals einen Impfstoff gegen Ebola zugelassen.

Gesundheitskommissar Andriukaitis sagte in Brüssel, das sei ein wichtiger Schritt, um Leben in Afrika und in anderen Ländern zu retten. Die EU-Kommission folgt damit der Europäischen Arzneimittel-Agentur, die den Impfstoff untersucht und Mitte Oktober die Marktzulassung empfohlen hatte.



Bei der Ebola-Epidemie in Westafrika in den Jahren 2014 und 2015 starben 11.000 Menschen. Im vergangenen Jahr breitete der Erreger sich im Kongo aus; mindestens 2.100 Menschen kamen dort ums Leben.