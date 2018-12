In der Demokratischen Republik Kongo werden die für Sonntag geplanten Wahlen in einigen Regionen verschoben.

Wie die Wahlkommission mitteilte, sind die Städte Beni und Butembo im Osten des Landes betroffen. Dort war im August die Ebola-Krankheit ausgebrochen. In Yumbi im Westen werden die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aufgrund der jüngsten Gewalt zwischen verschiedenen Volksgruppen verschoben. In der vergangenen Woche waren dort mehr als 100 Menschen getötet worden. Die Wahlen sollen in allen betroffenen Gebieten im März nachgeholt werden.



Die Amtszeit von Präsident Joseph Kabila ist eigentlich schon vor zwei Jahren ausgelaufen. Laut Verfassung darf er nicht nochmal antreten. Er ist noch im Amt, weil er die Wahlen immer wieder verzögert hat. Dagegen haben in den letzten Monaten tausende Menschen demonstriert.