Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo einen Krisenausschuss einberufen.

Die Experten sollten entscheiden, wie bei der Bekämpfung von Ebola weiter vorgegangen werden solle, teilte die WHO mit. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Infektionskrankheit auf Uganda und Ruanda ausweite. Nach Angaben des kongolesischen Gesundheitsministeriums erkrankten in der vergangenen Woche 33 Menschen, 24 von ihnen starben. Damit habe es seit Juli insgesamt 130 Todesfälle gegeben.



Bei einem Ebola-Ausbruch in den westafrikanischen Ländern Sierra Leone, Liberia und Guinea kamen zwischen 2013 und 2016 mehr als 11.000 Menschen ums Leben.