Im westafrikanischen Land Elfenbeinküste ist erstmals seit 1994 wieder eine Ebola-Infektion festgestellt worden.

Der Fall wurde aus der ivorischen Wirtschaftsmetropole Abidjan gemeldet, wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte. Das Auftreten der Infektion in der Vier-Millionen-Einwohner-Stadt sei extrem besorgniserregend. In einer ersten Maßnahme würden nun 5.000 Dosen eines Ebola-Impfstoffs in die Elfenbeinküste gebracht. Deren Gesundheitsminister Demba sagte dem staatlichen Fernsehsender RTI, die positive Probe stamme von einer 18-Jährigen, die vor wenigen Tagen auf dem Landweg aus dem Nachbarland Guinea eingereist sei und nun in einem Zentrum für hochansteckende Krankheiten behandelt werde.



Ebola-Kranke leiden an einer Vielzahl von Symptomen wie Fieber, innere Blutungen und Organversagen. Die Todesrate liegt je nach Ausbruch und Virusvariante zwischen 25 und 90 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.