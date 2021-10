In der Demokratischen Republik Kongo ist ein neuer Ebola-Fall bekannt geworden.

Wie das Gesundheitsministerium in Kinshasa mitteilte, war ein dreijähriger Junge Anfang Oktober mit der Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden und später an der Krankheit gestorben. Man versuche jetzt, rund einhundert Kontaktpersonen aufzuspüren.



Zuletzt wurde eine Infektion mit der hochansteckenden Krankheit in der Elfenbeinküste registriert, der erste Fall seit 1994. Die Ebola-Kranken leiden an einer Vielzahl von Symptomen wie Fieber, innere Blutungen und Organversagen. Die Todesrate liegt je nach Ausbruch und Virusvariante zwischen 25 und 90 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.