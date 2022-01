Wie weit geht Russland in seinen Drohungen gegen die Ukraine? (imago / Ukrinform / Serhii Huda)

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte kurz vor einem Treffen der europäischen Außenminister zur Ukraine-Krise, solange die diplomatischen Gespräche mit Moskau andauerten, gebe es keinen Grund zur Dramatisierung.

Die Regierung in Kiew kritisierte das amerikanische Vorgehen als verfrüht. Das Auswärtige Amt hatte am Samstag erklärt, es wolle sein Botschaftspersonal in Kiew nicht reduzieren. Man beobachte sehr aufmerksam, wie sich die Sicherheitslage in der Ukraine darstelle. Zudem gebe es einen engen Austausch mit den Partnern in der EU und auf internationaler Ebene. Die britische Regierung hingegen hatte die Ausreise eines Teils seines Botschaftspersonals bereits angeordnet.

Russland-Experte: Eher Wahlkampf-Taktik Putins

Der Russland-Experte Leon Aron hält eine russische Invasion in der Ukraine derzeit für wenig wahrscheinlich. Aron sagte dem Magazin "Stern", der russische Präsident Putin wolle mit den jüngsten Manövern die Nato und die USA erpressen. Putin wollen erreichen, dass diese Druck auf die Ukraine ausüben, damit Kiew die Bedingungen des Abkommens Minsk2 umsetze. Außerdem wolle Putin alles unternehmen, damit er 2024 zum Präsidenten auf Lebenszeit gewählt werde. Aron arbeitet für den US-Thinktank American Enterprise Institute in Washington.

Etliche Stimmen betonen auch die Absicht Putins, vom Westen als globale Ordnungsmacht ernst genommen und auf Augenhöhe mit US-Präsident Biden wahrgenommen zu werden. Es gehe Putin in Wahrheit um Respekt, sagte auch der zurückgetretene Inspekteur der deutschen Marine, Schönbach. Er hatte die Befürchtungen westlicher Staaten vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als "Nonsens" bezeichnet.

Russland sei zu einer großangelegten Offensive nicht in der Lage, sagt zumindest der Sicherheitsexperte Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, selbst ein ehemaliger Oberst. Die Ukraine verfüge über die drittstärkste Armee Europas mit einer Stärke von etwa 250.000 Mann. Hinzu kämen 900.000 Reservisten. Außerdem müsste Russland mit einem Guerillakrieg vor allem in der Zentral- und Westukraine rechnen, argumentierte Richter im ZDF. Die wirtschaftlichen und außenpolitischen Folgen wären gravierend. Russland wäre international völlig isoliert und die russische Wirtschaft würde erheblichen Schaden nehmen.

Dennoch erkennt der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Brose, im Verhalten Russlands eine klare Machtdemonstration, konkret in dem angekündigten Marine-Manöver in diesem und im nächsten Monat. Dieses sei das größte Manöver Russlands seit dem Ende des Kalten Krieges, betonte Brose im Deutschlandfunk . Damit unterstreiche Russland seine Stärke nicht nur zu Lande, sondern auch auf dem Wasser.

Aufruf zur Diplomatie

Der Ukraine-Experte Henrik Larsen von der TH-Zürich hält eine friedliche Lösung des Konflikt dennoch für möglich. Die Ukraine solle ihre unrealistische Forderung aufgeben, in die Nato aufgenommen zu werden, schrieb Larsen in der Zeitschrift "Politico". Vielmehr sollte sich die Ukraine auf ihre wirtschaftliche Entwicklung konzentieren und die Rechtsstaatlichkeit verbessern. Dies müsse in Zusammenarbeit mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds geschehen.

Der luxemburgische Außenminister Asselborn plädierte dafür, einen drohenden Angriff Russlands auf die Ukraine mit diplomatischen Mitteln zu verhindern. Wenn der Wille und die Entschlossenheit da seien, dürfe die Diplomatie nicht unterschätzt werden, sagte Asselborn im Deutschlandfunk . Es gebe zwar noch keinen Durchbruch, es habe auch noch keiner "hingeschmissen". Asselborn betonte, sollte Russland dennoch in die Ukraine einmarschieren, werde dies schwere Folgen haben. In diesem Fall werde kein Gas durch die Pipeline von Nord Stream 2 fließen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.