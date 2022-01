Von der Initiative "Eckiger Tisch" wird kritisiert, dass Kardinal Marx an seinem Amt festhalten will. (Archivbild) (Lennart Preiss/dpa)

Katsch bezog sich im Bayerischen Rundfunk vor allem auf Marx' Ankündigung, im Amt zu bleiben. Der Betroffenen-Vertreter bekräftigte zudem seine Forderung nach einer unabhängigen Anlaufstelle für Missbrauchsopfer. Auch der Kirchenrechtler Schüller übte Kritik an Marx' Stellungnahme. Schüller sagte der Deutschen Presse-Agentur wörtlich: "Niemand übernimmt persönlich Verantwortung."

Marx spricht von moralischer Verantwortung

Eine Woche nach dem Münchner Gutachten zum Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche hat Erzbischof Kardinal Marx Versagen im Umgang mit Missbrauchsopfern eingeräumt. Die größte Schuld bestehe darin, die Betroffenen übersehen zu haben, sagte Marx in der Katholischen Akademie in München in einer Reaktion auf das Gutachten. Das sei unverzeihlich. Es habe kein wirkliches Interesse an ihrem Leiden gegeben und das habe nach seiner Auffassung auch systemische Gründe. Als amtierender Erzbischof trage er zugleich die moralische Verantwortung.

Das Gutachten hatte fast 500 Opfer aufgelistet und 235 mutmaßliche Täter. Das Dunkelfeld dürfte aber weitaus größer sein, heißt es. Marx war bei der Vorstellung des Gutachtens am vergangenen Mittwoch nicht anwesend gewesen. Bereits im vorigen Jahr hatte er Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Dies hatte der Papst jedoch abgelehnt.

Kritisierter Kirchenvertreter Wolf lässt Ämter ruhen

Nun sagte Marx erneut, er klebe nicht an seinem Amt. Er sei aber bereit, auch weiterhin seinen Dienst zu tun, wenn das hilfreich sei "für die weiteren Schritte, die für eine verlässlichere Aufarbeitung, eine noch stärkere Zuwendung zu den Betroffenen und für eine Reform der Kirche zu gehen sind".

Der Münchner Offizial Lorenz Wolf kündigte hingegen an, alle seine Ämter und Aufgaben ruhen zulassen. Kardinal Marx erklärte sich damit einverstanden. Wolf zählt zu den einflussreichsten Kirchenmännern in Bayern. Er ist neben seinen Funktionen im Erzbistum München und Freising als Leiter des Katholischen Büros die Schnittstelle der Kirche zur Politik in Bayern. Außerdem sitzt er seit 2014 dem Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks vor. Aus diesem Gremium waren in den vergangenen Tagen Rücktrittsforderungen laut geworden. Nun lässt Wolf auch diese Funktion vorläufig ruhen, wie der Sender bestätigte.

Als Offizial ist der Kirchenrechtler seit 1997 für die kirchliche Gerichtsbarkeit im Erzbistum verantwortlich. Oft war er als zweite Instanz im Auftrag der römischen Kurie mit Missbrauchsfällen befasst. Im Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl heißt es über Wolf, sein Handeln in zwölf von 104 Fällen während seiner Amtszeit gebe "Anlass zu Kritik". Er habe im Umgang mit Missbrauchsfällen die Interessen der Beschuldigten vor die der mutmaßlichen Opfer gestellt.

